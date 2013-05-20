Яценюк вимагає покарати осіб, які викинули активістку опозиції з потяга

Відповідне депутатське звернення він направив у понеділок, 20 травня, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщина».

У своєму звернені Яценюк звернувся до міністра МВС щодо інциденту в потязі №84 «Маріуполь-Київ», коли «двоє невідомих чоловіків на очах працівників правоохоронних органів виштовхнули з вагону № 4 27-річну жительку міста Маріуполя, члена політичної партії «Фронт Змін» Лідію Сергєєву».

«У результаті падіння дівчина зазнала значних тілесних ушкоджень, що виражалося у забитті голови, ребер та спини. Після інциденту Лідія Сергєєва звернулася із заявою до міліції», – зазначено у зверненні.

Голова фракції «Батьківщина» наголосив, що працівники правоохоронних органів, які перебували у потязі, взагалі не відреагували на дану ситуацію та не вчинили жодних дій щодо затримання невідомих осіб.

Яценюк вимагає від міністра внутрішніх справ провести перевірку викладених вище обставин та притягнути винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 травня жительку Маріуполя Донецької області Сергєєву, яка їхала на акцію опозиції у Київ, викинули з потяга на під’їзді до станції «Волноваха». Вона отримала травми голови і ребер.

«В Маріуполі почали міліціонери людей висаджувати з вагонів. Я спокійно їду. Ці міліціонери туди-сюди ходять зі списком. Він у них від руки написаний. Питають: 46-те місце? Це я. У Волновасі питають: хто Сергєєва? Ну я. До мене після цього двоє у штатському підійшли: мовляв, ходімо з нами на перон. Я ж не знаю, скільки потяг стоїть. Я відмовилася. Але вони попросили вийти в тамбур. Далі наполягали вийти з потягу. Потяг поїхав. Один вийшов, а інший взяв мене за шкібарки, я опиралася. Але він мене все ж виштовхнув», – розповіла Сергєєва у коментарі Радіо Свобода.

На думку Сергєєвої, люди у штатському діяли за вказівкою міліціонерів.

За її словами, внаслідок падіння вона отримала травми голови та ребер, з якими звернулася у лікарню Волновахи. Після цього потерпіла написала заяву у міліцію.

За даними ВО «Свобода», 17 травня ввечері тридцятьох активістів та прихильників ВО "Свобода", які виїхали з Маріуполя Донецької області до столиці, міліціонери брутально викинули з потяга у місті Волноваха. Так, працівники міліції зірвали стоп-кран потяга "Маріуполь – Київ" та, звертаючись до кожного за ім'ям та прізвищем, вивели активістів із вагона. Як зазначають свободівці, міліціонери заздалегідь були поінформовані про особи тих, хто збирається їхати на акцію з Маріуполя залізницею.