Заступником Черновецького став Пустовойтенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням №82/269 від 14 травня 2006 року призначив Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Крім цього, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав від глави Секретаріату Президента України Олега РИБАЧУКА документ про погодження пропозиції мера щодо припинення повноважень на посаді заступника голови КМДА Валерія БІДНОГО.

Довідка УНІАН. В.ПУСТОВОЙТЕНКО має науковий ступінь доктора технічних наук (2002 р.). В 1995 р. йому присвоєно почесне звання „Заслужений будівельник України”. Державний службовець першого рангу.

Трудовий шлях розпочав в 1961 році. З 1993 року працює на керівних посадах в Кабінеті Міністрів України. В 1997-1999 роках – Прем’єр-міністр України. В 2000-2002 рр. працював Міністром транспорту України, а з травня 2002 по травень 2006 р. був депутатом Верховної Ради України четвертого скликання.