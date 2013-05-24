У Раді суддів вважають, що нардепи зазіхають на їхню незалежність
У Раді суддів вказали керівництву ВР на спроби змінити встановлений порядок обрання суддів.
Відповідне звернення голови Ради суддів, судді Верховного Суду Василя Онопенка до спікера парламенту Володимира Рибака оприлюднено на сайті Верховного Суду, пише Українська правда.
"Рада суддів України висловлює глибоке занепокоєння з приводу подій, які мали місце у Верховній Раді України 18 квітня і 16 травня 2013 року", - зазначено в документі.
"Під час пленарних засідань із питань обрання суддів безстроково окремі народні депутати вдалися до спроби зірвати процес обрання суддів і повернутися до не передбаченої законом "Про судоустрій і статус суддів" процедури попередньої підготовки питань, пов'язаних із обранням суддів, у комітеті Верховної Ради", - заявили у Раді суддів.
Окрім того, суддів занепокоїло те, що депутати хотіли "обговорення кандидатур суддів безпосередньо на засіданні Верховної Ради, а також вилучення окремих суддів з проекту постанови про обрання та можливості проведення щодо таких суддів додаткових перевірок".
"Спроба ревізувати встановлений законом порядок обрання судді безстроково і повернути практику надання оцінки діяльності роботи суддів політичними органами є кроком назад від досягнутого нашою державою в реформі судоустрою на шляху євроінтеграції, загрожує незалежності суддів, підриває віру наших співгромадян у справедливий, незалежний і неупереджений суд", - йдеться у заяві.