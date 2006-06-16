Іван Васюник потрапив у ДТП
17:47, 16 червня 2006Політика
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В автомобіль першого заступника глави Секретаріату в`їхала вантажівка
Сьогодні в другій половині дня на перетині вулиць Володимирська і Богдана Хмельницького в Києві біля театру Опери і балету відбулося ДТП.
В автомобіль першого заступника глави Секретаріату Президента Івана Васюника в`їхала вантажівка.
За словами очевидців, винуватцем був водій урядовця. У аварії не постраждав ніхто.
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