Іван Васюник потрапив у ДТП

17:47, 16 червня 2006
Політика
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В автомобіль першого заступника глави Секретаріату в`їхала вантажівка

Сьогодні в другій половині дня на перетині вулиць Володимирська і Богдана Хмельницького в Києві біля театру Опери і балету відбулося ДТП.

В автомобіль першого заступника глави Секретаріату Президента Івана Васюника в`їхала вантажівка.

За словами очевидців, винуватцем був водій урядовця. У аварії не постраждав ніхто.

Обком

 

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