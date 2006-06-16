Іван Васюник потрапив у ДТП

Сьогодні в другій половині дня на перетині вулиць Володимирська і Богдана Хмельницького в Києві біля театру Опери і балету відбулося ДТП.

В автомобіль першого заступника глави Секретаріату Президента Івана Васюника в`їхала вантажівка.

За словами очевидців, винуватцем був водій урядовця. У аварії не постраждав ніхто.

Обком