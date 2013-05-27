Генпрокуратура перевіряє версію причетності Кучми до вбивства Щербаня

Про це в інтерв'ю журналу «Форбс Україна» заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

"Версія про причетність Кучми до цього вбивства слідчим перевіряється", - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи допитувався у цій справі бізнесмен Рінат Ахметов, Кузьмін сказав: "Рінат Ахметов у справі Щербаня допитувався неодноразово. У нас є кілька протоколів його допитів".

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого 2013 року Кучма висловив думку, що Тимошенко не причетна до вбивства Щербаня.

25 березня бізнес-партнер і друг Щербаня Юрій Дєдух заявив, що це вбивство Щербаня в першу чергу було вигідне Кучмі та екс-прем'єру Павлу Лазаренко.

11 квітня заступник генерального прокурора Лілія Фролова повідомила, що Генеральна прокуратура допитала Кучму у справі про вбивство Щербаня.

Довідка: Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 чоловік. Троє з них одержали довічне ув’язнення. Решта були засуджені на строки від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено сповіщення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

В рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Щербаня були допитані свідки: Ігор Мар’їнков, Сергій Зайцев, Володимир Щербань, Олександра Кужель, Сергій Тарута, Віталій Гайдук і Петро Кириченко.