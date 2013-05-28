Кожара пообіцяв європейцям судові позови до партії “Свобода”
06:33, 28 травня 2013Політика
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Міністр закордонних справ України, заступник голови Партії регіонів Леонід Кожара обіцяє судові позови до ВО “Свобода”, якщо її представники порушать закони, зокрема своїми радикальними діями.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кожара заявив у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
“Як тільки вони порушать закон, правляча партія і політична система подадуть на “Свободу” до суду”, - сказав Кожара.
Відповідаючи на запитання щодо діяльності партії “Свобода”, він висловив стурбованість посиленням впливу радикальних та націоналістичних партій.
При цьому міністр зазначив, що і влада, і правляча партія уважно стежать за діяльністю “Свободи”, в тому числі за її заявами. Кожара нагадав, що в Україні діє законодавство, яке забороняє фашистську риторику.
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