Екс-міністр «розшифрував» мовчання прес-служб про зустріч Януковича й Путіна

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що зустріч Президента Росії Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем у Сочі – це останні спроби російської влади зупинити європейську інтеграцію України. Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».

«Саме зараз в багатьох кремлівських кабінетах зрозуміли, що Україна уходить. Власне, Кремль втрачає вплив на Україну, і от зараз, у тому числі остання непередбачувана, загадкова зустріч ( зустріч В. Януковича з В. Путіним – ред.), вона свідчить про те, що відбуваються останні спроби зупинити процес. Наскільки це буде успішним для Росії – це питання, адже ми не маємо інформації, тому можемо тільки здогадуватись. Але, мені здається, що це останні спроби загальмувати те, що вже, практично, загальмувати не можливо» , - заявив Огризко.

На думку Володимира Огризка те, що після цієї зустрічі Президентів у пресі немає жодної інформації щодо теми переговорів свідчить про те, що ніяких домовленостей не було досягнуто.

«Так буває у випадку, коли нема чого «зливати». Тому, я думаю, що просто немає результату, нема з чим виходити. Тому, власне, от така утаємниченість, вона і свідчить про те, що ми, на превеликий жаль, не вийшли у російсько-українських відносинах на нормальний стан», - зазначив екс-міністр.