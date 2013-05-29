Азарова переконали, що судитися з Газпромом - пропаща справа

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час вступного слова на засіданні уряду.

“На думку експертів-юристів, унаслідок зради попереднім керівництвом держави національних інтересів контракт укладено настільки вигідно для Росії та невигідно для України, що розірвати його іншим методом, ніж переговорним, не представляється можливим”, - сказав прем'єр.

Азаров відзначив, що представники опозиції, які несуть пряму відповідальність за підписання з Росією вкрай невигідної газової угоди, поширюють брехливу інформацію, ніби влада не намагалася розірвати цю кабальну угоду. Більш того, за словами Азарова, опозиційні політичні сили ініціюють позов до уряду щодо його бездіяльності.

На тему: Владі вказують на помилку і радять не пробачати «Газпрому»

“Хочу з усією відповідальністю заявити, що всі три роки під час зустрічей на вищому рівні між президентами України і Росії, прем'єр-міністрами, профільними міністрами зустрічі починалися і закінчувалися ні чим іншим, як вимогою переглянути укладений Юлією Тимошенко газовий контракт”, - наголосив глава уряду. За його словами, на кожній зустрічі українська влада відзначає, що ця проблема є головним подразником в українсько-російських відносинах.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.