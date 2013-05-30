Голова Верховного Суду: Україна мусить виконати рішення Євросуду

Голова Верховного Суду Ярослав Романюк заявляє, що Україна зобов'язана виконати рішення Європейського суду з прав людини у справі про незаконність звільнення судді ВСУ Олександра Волкова.

Про це Романюк сказав в інтерв'ю газеті «Коммерсантъ-Украина» (№87 (1790) від 30.05.2013 р.).

На запитання, чи бачить він можливість виконання рішення, яке 28 травня набуло чинності, голова ВСУ сказав: “Держава Україна як учасник Конвенції про захист прав людини та основних свобод, безумовно, зобов'язана виконувати рішення ЄСПЛ”.

“І у зв'язку з тим, що в даному рішенні йдеться переважно про недоліки законодавства, що регулює правовий статус і повноваження ВРЮ і парламенту, Україна повинна перш за все виконати це рішення, усунувши на законодавчому рівні констатовані ЄСПЛ порушення”, - зазначив Романюк.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня цього року ЄСПЛ зобов’язав Україну поновити Олександра Волкова на посаді судді Верховного Суду України.

“(Суд – УНІАН) вирішив, що Україна має забезпечити відновлення заявника на посаді судді Верховного Суду якнайшвидше”, - йдеться у пункті 9 рішення ЄСПЛ.

Своїм рішенням Євросуд визнав чотири порушення статті 6 Конвенції з прав людини (право на чесне провадження), а також порушення статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя).

Крім того, Європейський суд із прав людини вирішив, що Україна має сплатити Волкову 6 тис. євро компенсації моральних збитків і 12 тис. євро – компенсації видатків.

Волков був суддею Верховного Суду України з червня 2003 року, а з березня 2007 року – очолював Військову палату ВСУ. У грудні 2007 року він був обраний на посаду члена Вищої ради юстиції, однак так і не почав на ній працювати через відмову голови парламентського Комітету з питань верховенства права і правосуддя надати йому можливість прийняти присягу.

У грудні 2008 та березні 2009 року два члени ВРЮ дійшли висновку, що Волков переглядав рішення судді, який був братом його дружини, із значними процедурними порушеннями. 17 червня 2010 року Верховна Рада на підставі подання ВРЮ та рекомендацій Комітету питань верховенства права і правосуддя ухвалила рішення про звільнення Волкова з посади судді ВСУ за порушення присяги.

ЄСПЛ зазначив, що справа Волкова висвітлила системні проблеми у функціонуванні української судової системи, зокрема, щодо розподілу повноважень, і порекомендував Україні негайно змінити законодавчу базу.

28 травня Європейський суд із прав людини відхилив апеляцію у справі “Волков проти України”.