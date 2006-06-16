Ющенко запропонував нації задуматись

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що нація повинна замислитись над тим, щоб формування коаліції з боку одного політичного табору не викликало несприйняття з боку іншого табору.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканала «1+1».

За словами В.ЮЩЕНКА, всі голоси виборців під час парламентських виборів є «рівними», по дев’ять з половиною мільйонів голосів було віддано за різні політичні сили.

«Я переконаний, що ця коаліція повинна бути демократичною», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що йому особисто як громадянину хочеться, щоб вона була помаранчевою. «Але я президент не тільки якоїсь помаранчевої сили, я президент всієї України», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Всі голоси рівні і нація тут повинна задуматися», - сказав він.