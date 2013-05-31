У Януковича план з укрупнення областей назвали «ненауковою фантастикою»

Про це заявила радник президента України - керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнійчук.

"Всі ж розмови про зміну адміністративно-територіального устрою України, укрупнення областей або інша подібна "ненаукова фантастика" є позицією окремих політиків та експертів", - цитує Ставнійчук Дзеркало тижня.

Як повідомляв УНІАН, член фракції Партії регіонів у ВР Сергій Гриневецький запропонував змінити адміністративно-територіальний устрій України. Посилаючись на думку вчених регіонал пропонує замість 24 невеликих областей утворити 8 потужних територіально-адміністративних утворень: 1) Автономна Республіка Крим; 2) Донецький регіон (Донецька, Луганська області); 3) Карпатський регіон (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області); 4) Київський регіон (Київська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська області); 5) Подільський регіон (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області); 6) Поліський регіон (Волинська, Рівненська, Житомирська області); 7) Придніпровський регіон (Дніпропетровська, Запорізька області); 8) Причорноморський регіон (Одеська, Херсонська, Миколаївська області); 9) Слобожанський регіон (Харківська, Сумська, Полтавська області).