Експерт: Рішення КСУ не має відношення до виборів у Києві

Також немає жодної згадки, чи окремого документу про продовження повноважень Київської міської ради. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив президент ВГО «Інститут виборчого права» Юрій Ключковський.

«Немає відношення рішення Конституційного Суду до виборів у Києві – жодного. Там не згадано Київ. Якщо прочитати це рішення, слово «Київ» там не фігурує взагалі. Просто так всі хочуть читати, це означає, що інтенція є, а в тексті рішення немає. Є натяк на те, що можна це зробити, є продовження строку повноважень чинного органу. Але, по-перше - це абсолютно не конституційно, це не відповідає нормам виборчого права тому що принцип періодичності виборів означає, Конституція, чи закон встановлюють максимальний строк повноважень, який може бути скорочений, але жодним чином не може бути продовжений. По-друге – допустимо, що Конституційний Суд сказав, що може бути продовження - а хто продовжив повноваження Київській міській раді, де те рішення, де той акт правовий, яким цей строк продовжено?», – заявив Ключковський.

«Резулятивна частина рішення Конституційного Суду каже: всі чергові вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2015 року – нема питань, проводьте в жовтні 2015 року всі чергові вибори. В мотивувальній частині написано, що для того, аби досягнути розумної періодичності допустимо продовження строку повноважень. Але де рішення про продовження строку повноважень? Такого ж рішення не існує в природі. Заявили, що з’явиться постанова про проведення виборів у Києві в 2015 році. Пробачте, а за що така окрема постанова, а чому не всіх виборів у 2015 році? Тобто все це показує що навіть того замовлення, яке йому давали. Конституційний суд, насправді, в повному обсязі не виконав. І те, що зараз висловлюється, що це має відношення до продовження повноважень Ради у Києві - це не стосується жодним чином і навіть ситуації з головою», – наголосив він.