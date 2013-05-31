У Януковича переконують, що Україна залишається вірною курсу на євроінтеграцію

В Адміністрації Президента України відбулася зустріч радника Президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука та радника Президента, Уповноваженого України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтина Єлісєєва з представниками дипломатичних місій, акредитованими в Києві.

Під час зустрічі було доведено офіційну позицію України щодо міжнародних заходів високого рівня за участю нашої держави у двосторонньому та багатосторонньому форматах, які відбулися останніми днями. Зокрема, представників іноземного дипломатичного корпусу було поінформовано щодо положень Меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією, підписаного сьогодні у м. Мінську, Республіка Білорусь, у ході засідання Ради глав урядів СНД.

Лейтмотивом зустрічі стала теза про те, що поглиблюючи співробітництво з Митним союзом, Україна залишається відданою курсу на європейську інтеграцію, підкреслили у прес-службі .

Українська сторона наголосила, що за умови укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та подальшого поглиблення співпраці з Євразійським союзом, який запрацює з 2015 року, Україна могла б стати своєрідним мостом між ЄС та Євразійським інтеграційним проектом на теренах СНД.

У п'ятницю прем'єр України Микола Азаров і глава Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії, завдяки якому Київ зможе брати участь у роботі Митного союзу, але без офіційного статусу спостерігача.

Відповідно до меморандуму Україні надається право бути присутньою на засіданнях наднаціонального регулюючого органу МС і Єдиного економічного простору, однак вона не зможе брати участь у прийнятті рішень. Документ передбачає, що Україна визначить свого представника при ЄЕК.