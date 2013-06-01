ЦВК зареєструвала ще 8 кандидатів у народні депутати

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ЦВК ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, сьогодні було зареєстровано кандидатами в народні депутати:

Раміля Ахмерова (Всеукраїнське політичне об’єднання “Єдина Родина”),

Вікторію Згурську (висунута соціально-екологічною партією “Союз. Чорнобиль. Україна”),

Михайла Кочещєва (висунутого партією “Громадянська солідарність”),

Ольгу Крючкову (висунуту політичною партією “Вітчизна”),

Миколу Рибакова (висунутого партією “Союз”),

Олександра Сергєєва (висунутого Молодіжною партією України),

Ігоря Яковенка (висунутого Народною екологічною партією),

самовисуванця Ірину Мелідіс.

На цю тему: ЦВК зареєстрував 10 кандидатів у Верховну Раду

Як повідомляв УНІАН, на своєму засіданні 28 травня ЦВК зареєструвала 10 кандидатів в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №224.

Проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 224 у Севастополі відбудуться 7 липня 2013 року.

Вони проводяться у зв’язку з достроковим припиненням повноважень обраного в цьому окрузі депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був призначений міністром оборони.