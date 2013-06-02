У КВУ не виключають, що вибори мера Василькова будуть оскаржені в суді
18:26, 02 червня 2013Політика
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У Комітеті виборців України не виключають, що вибори міського голови Василькова на Київщині будуть оскаржені в судовому порядку незалежно від їхніх результатів.
Черненко: Вибори у Василькові відбуваються важко
Про це журналістам заявив голова КВУ Олександр Черненко.
«Вибори у Василькові відбуваються важко, з низькою явкою виборців та встручанням народних депутатів у виборчий процес», - сказав Черненко.
На його думку, зважаючина перебіг подій, не виключено, що незалежно від результатів голосування буде не лише подання до судів від різних сторін-учасників виборчого процесу, а й «можливе створення у парламенті тмчасових слідчих комісій».
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