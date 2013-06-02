У КВУ не виключають, що вибори мера Василькова будуть оскаржені в суді

Про це журналістам заявив голова КВУ Олександр Черненко.

«Вибори у Василькові відбуваються важко, з низькою явкою виборців та встручанням народних депутатів у виборчий процес», - сказав Черненко.

На його думку, зважаючина перебіг подій, не виключено, що незалежно від результатів голосування буде не лише подання до судів від різних сторін-учасників виборчого процесу, а й «можливе створення у парламенті тмчасових слідчих комісій».