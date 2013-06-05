Москаль: Каськіва вигнали з університету за пиятику
Народний депутат Геннадій Москаль звинуватив голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва у наданні неправдивих біографічних відомостей.
Про це Москаль написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами нардепа, його зацікавив той факт, що в автобіографії Владислава Каськіва повідомляється про відрахування з університету в 1992 році за політичними мотивами. Це твердження викликало у депутата недовіру.
"На період навчання та відрахування пана Каськіва з Університету (1992 рік), Президентом України був Леонід Кравчук. Відомо також, що це єдиний Президент України, за часів правління якого не було жодного переслідування по політичних мотивах", - написав Москаль у коментарі до опублікованої ним відповіді Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича на його запит щодо періоду навчання Каськіва в даному університеті.
Так, у документі повідомляється, що 1 серпня 1991 року Владислав Каськів був зарахований студентом 1-го курсу історичного факультету денної форми навчання.
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Але 11 грудня 1992 наказом по університету він був відрахований з 2-го курсу історичного факультету за організацію пиятики та "втрату зв’язку з університетом". Як пояснює Москаль, останнє формулювання означає систематичні прогули.
Пізніше наказом по Університету від 2 вересня 1993 року Каськів був поновлений студентом 2 курсу історичного факультету заочної форми навчання, і знову відрахований в 1994 році за втрату зв’язку з університетом.
У той же час на офіційному сайті Держінвестпроекту Владислав Каськів опублікував відповідь на звинувачення Москаля, де стверджує, що відрахування "за пиятику" стало прикриттям переслідувань за політичний активізм.
"Низка страйків організованих в ЧДУ (Чернівецький державний університет) стали справжньою причиною звільнення з формулюванням "без права поновлення", - стверджує Каськів.
Також голова Держінвестпроекту посилається на очевидців та учасників тодішніх подій.
"Це добре знайома історія тисячам студентів і викладачів ЧДУ. Ці події також відображені в багатьох хроніках.Тоді я зустрів більшість своїх друзів і однодумців. А самі події народили цілу генерацію молодих патріотів, які сьогодні формують державність України", - говорить Каськів.
Зокрема, в опублікованому спростуванні наведено думку керівника Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА Бориса Баглея, колишнього Голови студентського страйкового комітету 1991 року в Чернівецькій області.
"Причина відрахування Владислава Каськіва з університету «за пиятцво» була спеціально придумана тодішнім секретарем партійної організації", - заявив Баглей.