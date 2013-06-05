Рада відмовилася взяти до відома доповідь Лутковської
13:43, 05 червня 2013Політика
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Верховна Рада не підтримала проект постанови “Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні”.
Депутати не захотіли слухати Лутковську
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 130 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Проектом постанови передбачалося взяти до відома представлену Уповноваженим ВР Валерією Лутковською щорічну доповідь про стан додержання та захист прав і свобод людини в Україні.
Також передбачалося рекомендувати уряду та іншим органам влади розглянути висновки Омбудсмена та вжити відповідних заходів щодо поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні.
Після нерезультативного голосування голова Верховної Ради Володимир Рибак сказав: “Рішення не прийнято. Йдемо далі (тобто, триває розгляд питань порядку денного - УНІАН)”.
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