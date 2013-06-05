Рада відмовилася взяти до відома доповідь Лутковської

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 130 із 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови передбачалося взяти до відома представлену Уповноваженим ВР Валерією Лутковською щорічну доповідь про стан додержання та захист прав і свобод людини в Україні.

Також передбачалося рекомендувати уряду та іншим органам влади розглянути висновки Омбудсмена та вжити відповідних заходів щодо поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні.

Після нерезультативного голосування голова Верховної Ради Володимир Рибак сказав: “Рішення не прийнято. Йдемо далі (тобто, триває розгляд питань порядку денного - УНІАН)”.