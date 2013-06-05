Рибака звинувачують в обмані і маніпуляціях

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав народний депутат України від “Батьківщини”, голова відповідної ТСК Арсен Аваков.

Він нагадав, що цей звіт сьогодні було оприлюднено у ЗМІ 5-ма членами ТСК. “Ми вдалися до цього кроку, коли зрозуміли, що Апарат ВР, особисто керівництво ВР зробили все, щоб цей звіт не побачив трибуну українського парламенту”, - сказав Аваков.

Він наголосив, що вимагає оприлюднення звіту з трибуни парламенту, і після цього “опозиційними фракціями будуть внесені пропозиції щодо висновків, які будуть цілком логічними за підсумками цього звіту”.

У свою чергу народний депутат від “Батьківщини”, член ТСК Андрій Пишний заявив, що “голова ВР за участю голови Регламентного комітету допустили порушення прав народних депутатів на виконання ними депутатських повноважень”.

Він наголосив, що, оголошуючи про припинення діяльності ТСК, голова ВР послався на висновок Регламентного комітету.

“Я, як перший заступник голови Регламентного комітету, до сфери відповідальності якого належить питання правового статусу тимчасових слідчих комісій, відповідально заявляю про те, що жодного рішення, жодного розгляду питання про припинення діяльності Тимчасової слідчої комісії, жодного подання Апарату ВР щодо неможливості прийняти висновок Тимчасової слідчої комісії, яку очолює Арсен Аваков, - не розглядалося”, - сказав Пишний і додав, що таке посилання голови ВР є безпідставним.

Він також додав, що представники трьох опозиційних фракцій у складі Регламентного комітету наполягають на скликанні позачергового засідання Регламентного комітету для розгляду цього питання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, голова Верховної Ради Володимир Рибак оголосив про припинення повноважень Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення українського народу на парламентських виборах 2012 року.

За словами Рибака, комісія мала прозвітувати про виконану роботу не пізніше місяця з дня ухвалення рішення про створення цієї ТСК, тобто 21 квітня 2013 року, але цей звіт не відбувся, тому повноваження комісії припиняються.

У свою чергу голова ТСК Аваков наголосив, що вимагає звіту комісії у парламентській залі, оскільки цей звіт був вчасно поданий до сектору реєстрації ВР.