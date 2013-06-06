Янукович вірить, що журналісти - його союзники

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у його вітанні з Днем журналіста.

Янукович, звертаючись до журналістів заявив: «Надзвичайно ціную вашу творчу та відповідальну професію, яка покликана служити інтересам суспільства. Нині, коли відбувається модернізація усіх сфер життя країни, від принциповості, об'єктивності та неупередженості журналістів залежить поступ нашої держави шляхом європейської інтеграції. Вірю, що ви є союзниками влади у впровадженні найвищих демократичних цінностей і стандартів».

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Президент побажав журналістам та їхнім родинам міцного здоров'я, щастя і добра.