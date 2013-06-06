Янукович пропонує призначити наглядачів за депутатами

Про це йдеться у щорічному посланні Президента до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, у посланні зазначається, що правила (Кодекс) поведінки депутатів Верховної Ради України упродовж тривалого часу прийнято не було, а за умов відсутності Кодексу поведінки депутатів Регламент Верховної Ради України має бути тим механізмом, що перешкоджає втручанню особистих інтересів і конфліктів у сферу парламентських процедур. Однак практика свідчить, що його норми в частині депутатської етики не виконуються належним чином, оскільки: норми Регламенту ВР в частині депутатської етики встановлюють відповідальність лише за вчинення окремих дій (виголошення образливих висловлювань), тоді як вчинення інших порушень (перешкоджання проведенню засідань, виведення з ладу системи голосування, позбавлення головуючого можливості ведення засідання) узагалі не передбачає будь-якої відповідальності; законодавством визначено лише норми етичної поведінки на засіданнях парламенту і не врегульовано поведінку депутатів поза його межами; контроль за дотриманням правил етики депутатами здійснюють самі депутати (члени відповідного комітету ВР України).

Крім того, зазначає Президент, поза межами правового регулювання залишаються питання відповідальності народних депутатів за порушення ними обов’язку бути присутніми на сесійних засіданнях парламенту і брати участь у роботі його комітетів і комісій; застосування санкцій за відмову присутнього на засіданні парламенту депутата брати участь у голосуванні; утворення незалежного органу, який би здійснював контроль за дотриманням правил етики депутатами (нині його здійснюють самі депутати – члени відповідного профільного комітету ВР України).

На думку глави держави, посилення відповідальності народних депутатів за порушення етики депутатської діяльності має передбачати:

у короткостроковій перспективі – внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», які передбачали б, що санкції за порушення норм етики, закріплені Регламентом ВР, мають встановлюватися за порушення всіх, а не лише окремих, норм; внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», які встановлюватимуть відповідальність за невиконання депутатом своїх обов’язків та порушення порядку роботи комітетів і парламенту в цілому;

у довгостроковій перспективі – визначення правил поведінки та стандартів етики народних депутатів України не в Регламенті Верховної Ради України та Законах України «Про статус народного депутата України», «Про правила етичної поведінки», а в окремому документі (Правилах етики діяльності народного депутата чи Кодексі поведінки народних депутатів), який встановлюватиме правила поведінки депутатів (у сесійній залі парламенту, на засіданнях комітетів, у відносинах із третіми особами, наприклад із представниками ЗМІ, лобістськими групами); створення спеціального органу, уповноваженого стежити за дотриманням депутатами Кодексу поведінки народних депутатів України.