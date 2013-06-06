Єфремов засудив «показовий демарш» опозиції

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов засуджує опозиційних депутатів, які демонстративно відмовилися читати щорічне послання Президента до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

“Засуджую таку акцію і не розумію, як культурна людина може у такий спосіб вчиняти. Абсолютно необдумано, безкультурно і, на мій погляд, неправильно”, - сказав Єфремов.

Він повідомив, що під час Погоджувальної ради підійшов до лідера фракції «УДАР» Віталія Кличка і запитав, навіщо він віддав свій екземпляр послання, і чи може фракція ПР забрати екземпляри документа, складені опозиціонерами в сесійному залі, щоб роздати іншим людям, які хочуть почитати це послання.

За словами Єфремова, Кличко сказав, що не треба цього робити, оскільки він забере документ, щоб почитати його.

Єфремов сказав, що не розуміє, навіщо у такому разі робити “цей показовий демарш під улюлюкання людей”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, Янукович у письмовій формі звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради. Екземпляри послання розклали вранці на робочих місцях у сесійному залі парламенту.

Депутати від опозиції демонстративно склали на трибуні ВР свої екземпляри щорічного послання Президента.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція закликає Президента виконати вимоги Конституції: прибути до Верховної Ради і звернувся до народу і парламенту.

За словами Яценюка, голова Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв, що розмовлятиме у понеділок, 10 червня, з Президентом з приводу його виступу перед депутатами зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Сьогодні Янукович перебуває з офіційним візитом у Республіці Сербія.