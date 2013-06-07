УДАР оскаржив результати виборів мера Василькова

Судове засідання відбудеться сьогодні об 11.00, повідомили УНІАН у прес-службв політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Зокрема, повідомляється, що в позові наголошується на неможливості достовірного встановлення результатів позачергових виборів мера Василькова та необхідності проведення повторних виборів. "УДАР" наполягає на визнанні протиправними дій та бездіяльності Васильківської міської виборчої комісії. В позові наголошується, що комісія не змогла забезпечити виконання дільничими виборчими комісіями закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» під час голосування та підрахунку голосів виборців. Крім того, комісія не змогла провести повторний підрахунок голосів на окремих ДВК, де зафіксовані факти порушень і не було можливості достовірно встановити результати, вважають в «УДАРі».

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У позові також зазначається, що не було встановлено причини та обставини зникнення 311 виборчих бюлетенів, які були видані виборцям, та впливу зникнення такої кількості бюлетенів на результати виборів. Крім того, наголошується, що результати виборів були встановлені без належного розгляду скарг про порушення.

«Наведена у позові аргументація дає підстави для однозначного висновку про те, що в місті Васильків не було вчинено належних, необхідних та достатніх дій для організації та проведення позачергових виборів Васильківського міського голови у відповідності до вимог закону. Результати виборів, встановлені Васильківською міською виборчою комісією є наслідком численних порушень закону, вчинення протиправних дій і бездіяльності її та дільничними виборчими комісіями, застосування різноманітних механізмів фальсифікації», - йдеться в позовній заяві.

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Крім того, зазначають в «УДАРі», результати голосування не відображають реальне волевиявлення мешканців Василькова.

Як повідомляв УНІАН, за результатами паралельного підрахунку голосів на позачергових виборах міського голови Василькова Київської області, який проводився Громадянською мережею ОПОРА, найбільшу кількість голосів отримав кандидат від Партії регіонів Володимир Сабадаш. За Сабадаша проголосували 30,39% або 3 тис. 395 виборців.

Друге місце зайняв кандидат від партії «УДАР» Сергій Сабов – 28,25% або 3 тис. 155 голосів виборців.

Третє місце - у кандидата партії «Єдність» Валерія Поповича - 26,38% або 2 тис. 947 голосів виборців.