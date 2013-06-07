У 2012 році іноземці займали 7% робочих місць ЄС

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

При цьому, 6,6 млн іноземців – були громадянами інших країн-членів ЄС, 8,6 млн – вихідці з країн, що не входять до ЄС.

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Рівень зайнятості серед громадян інших країн-членів ЄС становив 67,7%, при цьому, рівень зайнятості серед місцевих громадян становив 64,6%, а серед вихідців із третіх країн – 53,7%.

При цьому рівень безробіття для місцевих громадян становив у 2012 році 9,8%, для вихідців з інших країн ЄС – 12,5%, для вихідців із третіх країн – 21,3%.