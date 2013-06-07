До Харкова на суд у справі ЄЕСУ приїхала тітка Тимошенко

Київський районний суд Харкові продовжив слухання кримінальної за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Як передає кореспондент УНІАН, о 15.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про відкриття судового засідання, яке проходить у приміщенні Апеляційного суду на площі Руднєва.

Підсудна Тимошенко на судове засідання не доставлена.

Інтереси екс-пре’мєра представляють захисники Сергій Власенко, Андрій Кожем’якін та Олександр Плахотнюк.

На засіданні відсутня донька екс-прем’єра, захисниця Євгенія Тимошенко.

Також у залі судових засідань присутні народні депутати України, зокрема Валерій Головко, та кільканадцять прихильників Тимошенко.

До Харкова на засідання у справі ЄЕСУ також прибула тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна.

Держобвинувачення представляють чотири прокурори.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2013 року Київський районний суд Харкова вкотре переніс слухання кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ. Судове засідання з огляду на відсутність у залі судових засідань Тимошенко та одного з її захисників Кожем’якіна було перенесене головуючим суддею Костянтином Садовським на 7 червня.

6 червня захисник Сергій Власенко повідомив, що Тимошенко просить суд розглядати клопотання захисту у справі щодо діяльності ЄЕСУза її відсутності на судовому засіданні.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.