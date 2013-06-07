Начальник колонії каже, шо Тимошенко зіграла спектакль

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, за словами начальника колонії, засуджена була ознайомлена з викликом до суду ще напередодні.

"Сьогодні я також з нею спілкувався. Повідомив про те, що автомобілі для етапування готові і, як завжди, чекають на неї під лікарнею. Запропонував прослідувати вниз. У відповідь засуджена почала поводити себе досить неадекватно. Вона почала на мене кричати зі словами: "Везіть мене в Київ". На роз'яснення, що у Києві судових засідань не відбувається і на сьогоднішній день там не заплановані ані допити, ані слухання, вона не зважала і просто кричала. З кімнати вона так і не вийшла. Навіть не дозволила, щоб хтось із працівників колонії їй допоміг",- сказав Ігор Колпащіков.

За його словами, сьогодні засуджена Тимошенко просто зіграла черговий спектакль.

"Вона вдає, що не чує моїх слів, і кричить своє. Але це гра на публіку, до якої я особисто вже давно звик. Єдине, що вражає - це її цинізм. Вона, начебто думає, що усі навколо дурні... і дівчата-співробітниці колонії, і лікарі, і начебто ніхто не помічає її подвійної гри. Однак це зовсім не так. А такі сцени не роблять їй честі",- додав Колпащіков.

На тему: Судове засідання у справі ЄЕСУ тривало 17 хвилин

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 червня, у засіданні Київського районного суду Харкова, який слухає кримінальну справу щодо порушень у діяльності корпорації ЄЕСУ, оголошено перерву до 5 липня.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра України Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Судове засідання тривало 17 хвилин. Рішення судді прихильники Тимошенко зустріли вигуками “Ганьба”.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2013 року Київський районний суд Харкова вкотре переніс слухання кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ. Судове засідання з огляду на відсутність у залі судових засідань Тимошенко та одного з її захисників Кожем’якіна було перенесене головуючим суддею Садовським на 7 червня.

6 червня Власенко повідомив, що Тимошенко просить суд розглядати клопотання захисту у справі щодо діяльності ЄЕСУза її відсутності на судовому засіданні.

Сьогодні, 7 червня, об 11.35 на територію ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові прибув кортеж конвойних автомобілів. Як повідомили прихильники Тимошенко, які чергують перед медичним закладом, на територію лікарні заїхали автомобілі ДАІ, швидкої медичної допомоги та автозак. За їхніми словами, до Тимошенко також приїхали її захисники Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін.

Однак, близько 14.00 конвой залишив територію ЦКЛ “Укрзалізниці”.