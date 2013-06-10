Голові донецького «Фронту змін» побили вікна

В Маріуполі сьогодні о 3-й годині ранку невідомі скоїли напад на будинок, де проживає голова Донецької обласної організації «Фронту змін» Олександр Ярошенко та його родина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», двоє невідомих проникли на подвір’я, розбили вікно дитячої кімнати і втекли.

Камери спостереження зафіксували, що невідомі були в чорних масках, шукали вікно саме дитячої кімнати і розбили його камінням, яке принесли з собою.

Зараз на місці працює слідча група Приморського РУВС зі слідчим Іваном Дубровіним.

Як повідомили в прес-службі, погрози Ярошенку почали надходити ще з початку підготовки всеукраїнської акції «Вставай, Україно!», що пройшла в Донецьку 31 травня.

За словами самого Ярошенка, невідомі телефонували йому по кілька разів на день і погрожували, зокрема й фізичною розправою.