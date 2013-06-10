В Азарова обіцяють ніяких рішень на понеділкових «нарадах» не приймати
Кабінет міністрів України відмовився від проведення засідань щопонеділка, замість них проводитимуться наради у прем'єр-міністра.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко.
“Щопонеділка засідання Кабміну зараз не буде. Замість нього проводитиметься апаратна нарада у прем'єр-міністра”, - сказав Лук’яненко.
Він зазначив, що таке зміна відбулася за рішенням уряду.
“Це рішення уряду”, - сказав прес-секретар прем'єра. Він також підкреслив, що, таким чином, щопонеділка ніяких рішень Кабмін не ухвалюватиме.
Нагадаємо, що до цього часу засідання Кабінету міністрів Миколи Азарова проводилися по середах (чергові засідання) і понеділках.
Причому, щопонеділка засідання проводили без запрошення преси, і неофіційно їх називали засіданнями “малого Кабміну”.
За попередніх прем'єр-міністрів чергові засідання Кабміну проводилися раз на тиждень – по середах.