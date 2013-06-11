Тюремники дали зрозуміти, що нікуди Тимошенко не випустять

Помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко заперечує, що допускав можливість відвідування екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко хворої матері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

Він стверджує, що журналісти викривили його слова.

«Я неприємно вражений викривленням суті моїх слів щодо порядку надання засудженим короткочасних виїздів», - сказав Андрушко, коментуючи ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день стосовно його коментаря з приводу порядку надання ув’язненим особам права короткочасних виїздів.

«Журналіст, з яким я спілкувався, попросив мене роз’яснити законодавство з цього питання, що я власне і зробив. Коли ж деякі ЗМІ дозволили собі зробити висновки з моїх слів, на які я навіть не натякав, я був неприємно вражений. Адже домальовування власної суті до коментаря того чи іншого спікера не додає професіоналізму представникам ЗМІ», - сказав Андрушко.

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За його словами, процедура надання засудженим короткострокових виїздів, про яку він роз’ясняв представникам ЗМІ, стосується осіб, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, а також осіб, які тримаються у дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки.

«І це все. Лише у двох випадках передбачена така можливість чинним законодавством та інструкціями, що регламентуються діяльність пенітенціарної служби. Іншого немає. Але головне, що законом чітко регламентовані вимоги до подання такої заяви засудженою особою, чітко регламентований і перелік підстав. А вимоги передбачають обов’язкове надання документальних підтверджень», - додав він.

Андрушко також назвав спекуляціями заяви адвоката засудженої Тимошенко Сергія Власенка.

«Він не лише перекрутив, як йому вигідно, мої слова, він ще й спромігся підвищити мене до керівника Державної пенітенціарної служби, коли посилався на начебто мої слова, яких я, ще раз підкреслюю, не говорив», - додав помічник голови ДПтС.

Андрушко також звернувся до представників ЗМІ з прохання більше не трактувати його словами по своєму та не вигадувати сенсацій.

«Я прошу не фантазувати на цю тему і таким чином не змушувати мене щось спростувати, хоча із самого початку я нічого подібного, як це зараз виглядає у ЗМІ, і не заявляв», - сказав він.

Насамкінець Андрушко порадив адвокатам засудженої Тимошенко детальніше ознайомитися із вимогами чинного закону щодо порядку надання засудженим короткочасних виїздів, щоб дарма не радити засудженій особі писати безпідставні звернення.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня тітка Тимошенко повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.

За даними сайту «5-го каналу», Андрушко заявив, що Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері.

За словами Андрушка, ув'язнена вправі, у разі тимчасових форс-мажорних життєвих обставин, тимчасово полишити лікарню, для чого має написати відповідну заяву начальнику Качанівської колонії.

Того ж дня захисник Сергія Власенко заявив, що екс-прем’єр, яка перебуває в ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, написала заяву в пенітенціарну службу з проханням дозволити їй виїзну зустріч із хворою матір’ю.