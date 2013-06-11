Польський експерт: Звільнення Тимошенко не гарантує підписання угоди з ЄС

Звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко відкриє дорогу для створення асоціації між Україною та Європейським Союзом, але не гарантує підписання відповідної угоди в листопаді цього року на саміті "Східного партнерства".

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Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт з міжнародних відносин Анджей Шептицький, коментуючи неофіційні повідомлення про те, що Тимошенко може бути звільнена до вересня цього року.

Він зазначив, що Президент України Віктор Янукович може погодитися на те, аби Тимошенко виїхала за кордон на лікування, назвавши дуже сумнівною згоду на те, аби вона залишалася в країні.

"Він не для того залазив у цю авантюру, аби в кінцевому результаті пані Тимошенко могла ходити країною в образі мученика та ще вести політичну діяльність", - сказав Шептицький.

За його словами, Європейський Союз позитивно сприйме виїзд Тимошенко за кордон.

"Тимошенко на свободі навіть за кордоном буде виглядати краще, ніж Тимошенко в арешті в Харкові - це очевидно", - сказав він.

Експерт назвав справжньою головною метою української влади в "справі Тимошенко" унеможливити її політичну діяльність в Україні, що також може бути досягнуто, якщо вона виїде за кордон.

Водночас аналітик не виключив можливості того, що ЄС може не підписати Угоду про асоціацію з Україною, навіть якщо Тимошенко буде звільнено.

"Теоретично можна собі уявити ситуацію, що Тимошенко вийшла, але появилися інші проблеми, бо це справа динамічна. У нас (до саміту) є ще майже півроку", - сказав він.

Серед них співрозмовник агентства назвав внутрішні події в Україні на кшталт того, що відбувається зараз у Туреччині, чи інші політичні скандали, як історія з "плівками Мельниченка" чи журналістом Георгієм Гонгадзе.

За його словами, спецслужби можуть посприяти створенню таких проблем перед самим підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Це (якби Угода про асоціацію не була підписана у листопаді) деяких людей, особливо на Сході, би дуже тішило", - додав він.