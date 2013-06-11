Янукович назвав Азарову роботу номер один
16:31, 11 червня 2013Політика
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Президент Віктор Янукович називає проблемою №1 в Україні ремонт доріг.
Янукович визначив проблему номер один/ Фото: myvin.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.
Зокрема, говорячи про реалізацію програми екстреної допомоги, Президент висловив думку, що сьогодні однією з перешкод для успішної реалізації цієї програми є якість доріг.
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“Тому цей рік, наступний рік, Микола Янович (прем’єр-міністр Азаров - УНІАН), це робота номер один. Так як постраждали дороги минулого року, минулої зими, 12-13 років такого не було жодної зими”, - сказав Янукович.
Тому він вважає, що цьому питанню потрібно приділити більше уваги.
“І тут не потрібно ніяких дискусій”, - підкреслив Янукович.
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