КС отримав подання з приводу рішення ВАСУ щодо Балоги та Домбровського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС, зазначивши, що документ надійшов 14 лютого.

Зокрема, у поданні йдеться про необхідність тлумачення положень частини першої статті 76 Конституції України (дана стаття стосується конституційного складу Верховної Ради України - УНІАН), а також частин першої, третьої, четвертої статті 79 (дана стаття стосується того, що перед вступом на посаду народні депутати складають перед Верховною Радою присягу - УНІАН). Крім того, депутати просять розтлумачити частину другу, четверту статті 81 Конституції України (вона стосується припинення повноважень народних депутатів), а також частин другої, п`ятої статті 124 та пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції (в цих статтях йдеться про повноваження судів в Україні - УНІАН).

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В повідомленні прес-служби сказано, що згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу і О.Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги і О.Домбровського повноважень.

61 народний депутат з фракції Партії регіонів підписався під поданням до Конституційного Суду щодо законності рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення Павла Балоги і Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Голова парламентської фракції ПР Олександр Єремов поінформував, що під цим поданням до КС підписався 61 народний депутат з фракції Партії регіонів.