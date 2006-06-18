«Трійка» сьогодні знову збереться

11:06, 18 червня 2006
Політика
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Вінський налаштований оптимістично

Представник Соціалістичної партії України Йосип ВІНСЬКИЙ сподівається, що сьогодні або завтра коаліційна угода демократичних сил буде готова до підписання.

В інтерв’ю УНІАН Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що робота над документом просувається, і практично не залишилось неузгоджених питань.

За його словами, сьогодні о 13.00 «трійка» знову збереться «прогляне чистий текст». Також, сказав представник СПУ, сьогодні закріплюватимуться сфери відповідальності учасників коаліції за міністерствами

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