Конфлікт між міліцією і суддею у Харкові - версія прокуратури

Затримані у Харкові працівники Державної служби охорони під час конфлікту у ресторані неправомірно застосували міри фізичного впливу та спецзасоби стосовно судді одного з районних судів Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник прокурора Харківської області Володимир Суходубов.

Він уточнив, що затримано не двох, трьох працівників ДСО, які брали участь у конфлікті.

Суходубов наголосив, що у слідства є відеозапис з камер спостереження ресторану і свідчення близько півтора десятка свідків цього інциденту.

На тему: Інцидент між міліцією і суддею у Харкові: Захарченко звернувся до Пшонки

За словами прокурора, конфлікт в ресторані “Старгород” стався після того, як суддя зробив зауваження та попросив вести себе тихіше компанію росіян, які також там відпочивали.

За словами Суходубова, сам суддя перебував у ресторані разом зі своїми друзями та відзначав день народження одного з них. У компанії з суддею були тільки «штатські люди», працівників прокуратури в ресторані із суддею не було.

Після зауваження громадяни Росії запропонували судді вийти на вулицю та з’ясувати стосунки. Як стверджує прокурор, на вулиці першим удар в обличчя судді наніс громадянин Росії, після чого працівник суду впав на землю. Коли він піднявся та спробував звернутися до охоронців ресторану, вони завалили його на землю. Суходубов наголосив, що все це відбувалося на очах працівників ДСО, які прибули в ресторан за викликом офіціантів на інший конфлікт, який до часу прибуття міліціонерів закінчився.

Суходубов зазначив, що працівники ДСО, які прибули на місце та бачили побиття громадянина, замість того, щоб допомогти потерпілому, застосували проти нього фізичну силу та спецзасоби. “Працівники міліції повинні були діяти так, щоб присікти дії охоронців закладу і надати допомогу потерпілій стороні, громадянину, який знаходився на асфальті. Замість цього працівники міліції застосували прийоми самооборони вже до лежачого громадянина, розтягнули його по асфальту, застосували фізичну силу, застосували спеціальні засоби, наручники, крім того, застосували газ “Терен””, - сказав Суходубов.

Він наголосив, що всі ці дії зафіксувала камера відеоспостереження.

За даними прокурора, працівники ДСО навіть після того, як з’ясували, що сила застосована до судді, ще близько 20 хвилин утримували його в наручниках.

Суходубов зазначив, що на цей момент розпочато два кримінальних провадження, одне стосовно 3 працівників ДСО за статтею «перевищення влади» (розслідує прокуратура), інше — стосовно 5 охоронців ресторану за статтею «злісне хуліганство» (розслідує міліція).

Суходубов додав, що за санкцією Червонозаводського районного суду Харкова стосовно 3 працівників ДСО застосована міра запобіжного заходу у вигляді арешту. Арештовані - сержанти і прапорщики ДСО. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Суходубов також підтвердив, що затриманий сьогодні прикордонниками громадянин Росії, який намагався покинути територію України, справді був на місці подій в ресторані. Зараз з’ясовується ступінь його причетності до злочину, вирішується питання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Суходубов також підкреслив, що прямих дій судді на заволодіння зброєю працівників ДСО не було.

“Контакту судді з працівниками міліції не було, коли суддя знаходився у вертикальному положенні”, - сказав прокурор.

На цей час суддя допитаний, його стан задовільний, він перебуває на амбулаторному лікуванні, госпіталізації не потребує, призначена експертиза, яка встановить, яким чином на його тілі з’явилися відповідні тілесні ушкодження.

Суходубов підтвердив, що у судді була легка стадія алкогольного сп’яніння, яка “прирівнюється до випитого бокалу пива”, алкоголю у крові працівників прокуратури Харкова, які прибули на місце злочину, не виявлено.

Суходубов зазначив, що зараз у кримінальному провадженні стосовно працівників ДСО триває слідство. Справу щодо працівників охорони “Старгороду” розслідує міліція, тому коментувати її Суходубов відмовився.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що у Харкові заарештовано співробітників Державної служби охорони, які намагалися припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе Харкова, побачили, як невідомий громадянин зі слідами крові на обличчі, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів. Однак той кинувся до одного з міліціонерів й намагався відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили у Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували відносно правопорушника засоби фізичного впливу та наручники.

Після вказаних дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

Вже вранці 13 червня за ініціативою органів прокуратури, на підставі рішення суду, двох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано, повідомили у Департаменті Державної служби охорони при МВС.