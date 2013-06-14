Аваков: Опозиція змінила формат акції «Вставай, Україно!» згідно вимог Тимошенко

Після послання Юлії Тимошенко опозиція змінила формат акції «Вставай, Україно!»: опозиційні депутати більше працюють з громадянами, а мітинги стали лише результативною частиною цієї роботи. Про це «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Арсен Аваков.

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«Давайте не піддаватися шаблонам, а дійсно прочитаємо те, що написала Юлія Тимошенко - вона написала, що досить розгойдувати країну, досить рокачувати човен, дуже є серйозна небезпека перекинутися, коли мова йде з одного боку про акцію «Вставай, Україно!». А з іншого боку про «антифашистські марші»... Мова йшла про те, що Тимошенко звернулася до обох сторін, щоб це було припинено, змінена риторика. В той же час, вона говорить, що вихід з цієї ситуації - це йти до людей. Зараз опозиція трохи змінила формат акції «Вставай, Україно!» і йде до людей. Перед акцією тепер ми проробляємо зовсім іншу роботу - виїжджають депутати, ми працюємо. Акції - лише вістря списа, зараз, це результуюча частину роботи і так буде далі», - заявив Аваков.