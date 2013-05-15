Аваков став заступником Яценюка
13:51, 15 травня 2013Політика
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Авакова обрали заступником керівника парламентської фракції «Батьківщина».
Арсен Аваков став заступником Яценюка
Народного депутата України Арсена Авакова обрали заступником керівника парламентської фракції «Батьківщина».
Про це повідомили УНІАН у Харківській обласній організації ВО «Батьківщина», керівником якої також є А.Аваков.
За даними прес-служби облорганізації партії, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.
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