Аваков став заступником Яценюка

Народного депутата України Арсена Авакова обрали заступником керівника парламентської фракції «Батьківщина».

Про це повідомили УНІАН у Харківській обласній організації ВО «Батьківщина», керівником якої також є А.Аваков.

За даними прес-служби облорганізації партії, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.