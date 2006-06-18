”Нашій Україні” пророкують 5% на повторних виборах

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не скористається правом розпуску Верховної Ради України, якщо в парламенті не буде створена коаліція.

Про це В.МАЛИНКОВИЧ заявив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН, кажучи про загрозу розпуску ВР України.

На думку політолога, парламент не буде розпущений, оскільки у разі проведення нових виборів до ВР України значна частина електорату пропрезидентського блоку "Наша Україна" підтримає Блок Юлії Тимошенко. "ЮЩЕНКО парламент розпускати не може, тому що його виборець піде до Юлії ТИМОШЕНКО, і він взагалі одержить на наступних виборах 5%", - резюмував директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень.

В зв`язку з цим В.МАЛИНКОВИЧ висловив сподівання, що в найближчі два-три дні Україна "якусь коаліцію одержить". Проте чи буде це "помаранчева коаліція" чи коаліція Партії регіонів і "Нашої України" директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень стверджувати не став, пославшись на те, що "це ворожіння на кавовій гущі".