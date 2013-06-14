Одну з голодуючих під вікнами Азарова забрала швидка (відео)
Швидка допомога забрала в лікарню одну із голодувальниць київського хлібокомбінату, які проводять голодування під стінами Кабінету міністрів.
Про це УНІАН повідомила інша учасниця протестної акції.
Голодувальниці Людмилі Кваско стало погано після двох днів голодування. Швидка допомога, яку викликали до Кабміну, забрала Кваско до лікарні №18 м.Києва.
Сьогодні об 11:00 працівники хлібокомбінату №12 міста Києва, що пікетують Кабмін та оголосили безстрокове голодування обіцяють зачитати звернення до генпрокурора України, Антимонопольного комітету та Кабінету Міністрів України.
Як повідомляв УНІАН, 12 червня чотири працівниці київського Хлібокомбінату №12 оголосили голодування під стінами Кабінету Міністрів України в знак протесту проти ймовірного закриття свого підприємства. У разі закритт хлібокомбінату роботу можуть втратити більше 420 працівників.