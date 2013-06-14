Тюремники вважають, що Тимошенко приховує інформацію від Власенка

Відмова екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко надати дозвіл на зустріч із хворою матір’ю в Дніпропетровську є законною.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголошує Державна пенітенціарна служба України в своєму повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства.

«Вважаємо за необхідне зазначити, що знаючи вимоги ст.111 КВК України, будь-який юрист в змозі зрозуміти, що дії пенітенціарної служби є законними», - повідомляється на сайті ДПтСУ.

У пенітенціарній службі наголосили, що заява Тимошенко з проханням надати їй дозвіл залишити виправний заклад, щоб провести зустріч із матір’ю, була оформлена невідповідно до вимог.

«Вимога ст.111 КВК України чітко регламентує час надання відповіді засудженій особі, у разі якщо остання звертається із заявою про надання їй короткочасного виїзду за межі виправного закладу. Однак та сама стаття чітко регламентує і вимоги до написання такої заяви. У випадку із засудженою Тимошенко такі вимоги витримані не були», - зазначили у відомстві.

У пенітенціарній службі також підкреслили, що, незважаючи на неправильність оформлення заяви, відповідь на неї співробітники Качанівської колонії надали протягом доби.

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«Але навіть незважаючи на це, співробітники колонії в межах доби після надходження заяви від засудженої надали їй відповідні роз’яснення щодо рішення Качанівської виправної колонії з приводу її заяви», - йдеться в повідомленні.

«Якщо сама засуджена особа приховала цю інформацію від свого захисника, то це не означає, що керівництво колонії не надало роз’яснення засудженій, хоча, ще раз підкреслимо, і не було зобов’язане законом це робити, оскільки оформлення заяви засудженої не відповідало вимогам закону», - наголосили в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня тітка Тимошенко повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити. Того ж дня Власенко заявив, що екс-прем’єр написала заяву в пенітенціарну службу з проханням дозволити їй виїзну зустріч із хворою матір’ю.