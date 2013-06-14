Єфремов переплутав соціал-демократів з націонал-соціалістами (відео)

Цей інцидент стався під час ефіру на телеканалі ЛОТ, повідомляє Українська правда.

"Я зробив одну дуже просту річ. Я порівняв ті гасла і ті програмні заяви, які робила в свій час фашистська Німеччина, соціал-демократична партія, і її лідери, з тими гаслами та заявами, які робить сьогодні "Свобода", - розповів він.

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Як відомо, влада в Німеччині часів тоталітаризму належала Націонал-соціалістичній німецькій робітничій партії (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) на чолі з Адольфом Гітлером.