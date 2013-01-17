У Раді зацікавились наявністю фашизму в Україні

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль просить міністра юстиції Олександра Лавриновича повідомити, чи є в українському законодавстві офіційне визначення таких термінів як “фашизм” і “фашист”, а також, чи зареєстровані Мін’юстом політичні партії, громадські організації та об’єднання, які сповідують фашистську ідеологію, і які можна віднести до фашистських.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Г.Москаля, про це йдеться у його зверненні до міністра юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня у Верховній Раді було створене міжфракційне депутатське об’єднання “Міжнародний антифашистський фронт”, яке очолив “регіонал” Вадим Колесніченко.