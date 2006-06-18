Соціал-демократи одержали перемогу

На парламентських виборах, що відбулися 17 червня в Словаччині, найбільшого успіху добилися соціал-демократи.

Згідно з поширеними сьогодні результатами соціологічних опитувань, партія "Смер - соціал-демократія" одержала 27,2% голосів, передає ІТАР-ТАРС.

Найбільшу праву партію - Словацьку демократичну і християнську унію - підтримали 19% виборців. До парламенту пройшла також Словацька національна партія, за кандидатів від якої віддали свої голоси 9,6% учасників виборів.

Крім того, до 150-місного однопалатного найвищого законодавчого органу країни провели своїх представників Рух за демократичну Словаччину, який очолює екс-прем`єр республіки Владимир МЕЧ’ЯР, а також Партія угорської коаліції і Християнсько-демократичний рух.