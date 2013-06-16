Юрист: Закон не дозволяє лікувати Тимошенко за кордоном раніше лютого 2014

Юридичні аспекти можливого виїзду екс-прем'єра Юлії Тимошенко для лікування за кордон у своїй статті для ZN.UA окреслив доктор юридичних наук Микола Хавронюк.

Як зазначає автор, щоб Тимошенко могла скористатися проголошеним у ст. 36 Основ законодавства України про охорону здоров'я правом лікуватися за кордоном, спочатку вона має бути як мінімум:

— умовно-достроково звільнена від відбування покарання (згідно зі ст. 81 Кримінального кодексу України, це буде можливо після відбування нею не менш як 2/3 призначеного строку покарання, тобто не раніше, ніж у квітні 2016 р.), або

— звільнена від покарання на підставі закону про амністію (згідно зі ст. 4 Закону "Про застосування амністії" це теж може статися не раніше квітня 2016 р.), або

— звільнена від покарання на підставі акту про помилування, або

— невідбута частина покарання має бути замінена більш м'яким видом покарання (згідно зі ст. 82 КК України, це буде можливо після відбування нею не менш як 1/2 призначеного строку покарання, тобто не раніше лютого 2014 р.).

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"Вказані вище дати (лютий 2014 або квітень 2016 року) могли б бути значно наближені, якби суд касаційної інстанції — після перегляду справи Верховним Судом — визнав покарання таким, що не відповідає ступені тяжкості злочину і особі засудженої, і зменшив строк покарання Тимошенко хоча б на один рік", — відзначив автор.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі заперевищення службових повноважень при підписанні в 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов'язав Тимошенко компенсувати НАК «Нафтогаз України» збитки у розмірі 1,5 млрд грн, завдані в результаті реалізації положень газових контрактів 2009 року.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання в Качанівській колонії в Харкові. 9 травня 2012 року Тимошенко була госпіталізована до стаціонару ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває до цих пір. Її лікуванням керують лікарі берлінської клініки «Шаріте».

Зараз суди розглядають ще дві кримінальні справи за звинуваченням Тимошенко: про переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України і про вбивство в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.