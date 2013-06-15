Власенко: Стан Тимошенко різко погіршився

“Буквально 10 хвилин тому я отримав інформацію із Харківської лікарні “Укрзалізниці” про те, що стан Тимошенко різко погіршився”, - сказав він.

Власенко додав, що причини цього невідомі. Він нагадав, що напередодні до Тимошенко не пустили її захисників, тому вони не могли поспілкуватися з нею особисто. “Лікарі, на жаль, не можуть діагностувати проблему. Юлія Тимошенко лежить, не встає”, - сказав він.

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За словами Власенка, сьогодні зустріч з керівниками Моніторингової місії Європарламенту в Україні Петом Коксом та Александром Кваснєвським відбувалась у тюремній палаті Тимошенко.

“Тому захист Юлії Володимирівни буде звертатися до німецьких лікарів із проханням негайно, наскільки це можливо, виходячи з їхнього графіку, прибути до України для проведення глибокого медичного обстеження і вироблення конкретних і практичних рекомендацій по лікуванню Юлії Володимирівни Тимошенко”, - сказав Власенко.

Він заявив, що той факт, що Державна пенітенціарна служба “продовжує брехати”, викликає величезне занепокоєння. Власенко нагадав про вчорашню заяву ДпТСУ, що Тимошенко нібито відмовляється від зустрічі зі своїми захисниками. “Я можу офіційно заявити, що це чергова брехня пенітенціарної служби. Це не має нічого спільного з реальністю”, - сказав Власенко і наголосив, що єдина причина, з якої захисників не пустили до Тимошенко, це її стан здоров’я.