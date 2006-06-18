Наша Україна одночасно проводить переговори в ”трійці” і в ”двійці”

Блок “Наша Україна” сьогодні продовжує переговори з БЮТ і СПУ щодо створення коаліції, а також консультації з Партією регіонів.

Про це повідомила УНІАН керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ, зазначивши, що «на вихідних серед політичних сил відпочивають лише комуністи».

Вона нагадала, що вчора відбулося два раунди переговорів між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ, які завершились о 20.00. Також вона нагадала про проведені консультації з Партією регіонів. Т.МОКРІДІ підкреслила, що ця робота продовжиться і сьогодні.

Говорячи про «трійку», Т.МОКРІДІ підкреслила, що метою «Нашої України» є мінімізувати протокол розбіжностей. За її словами, зараз прогнозувати результат важко, оскільки переговори сьогодні «підійшли до дуже тонкої теми» - розподіл сфер відповідальності політичних сил, тобто розподіл портфелів.

Т.МОКРІДІ підкреслила, що сьогодні вже очевидно, що «Наша Україна» стала центром формування коаліції. «Ми є ініціаторами зустрічей як в рамках «двійки», так і у рамках «трійки», оскільки головна наша мета – це формування стабільної коаліції якнайшвидше», - підкреслила вона.

Як передає кореспондент УНІАН, о 13.00 в офісі БЮТ розпочалися переговори в рамках «трійки». Від «Нашої України» в переговорах беруть участь Юрій ЄХАНУРОВ та Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, від соціалістів – Олександр МОРОЗ і Йосип ВІНСЬКИЙ.

О 14.00 в офісі Партії регіонів планують відбутися консультації з «Нашою Україною».