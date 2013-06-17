Азарову не подобається працювати «під диктовку» і слухати про Тимошенко

«Більшість європейських країн розуміють важливість нашого геостратегічного положення. Вони також знають, що наші східні партнери мають альтернативу, пропонуючи нам приєднатися до Митного союзу. У будь-якому випадку ми будемо зміцнювати наші з ними відносини, завдяки яким ми вже здійснюємо 40% нашої торгівлі. Ми ніколи не відмовимося від таких перспектив», – заявив голова українського уряду в інтерв’ю газеті Le Figaro напередодні свого сьогоднішнього візиту до Франції, повідомляє Радіо Свобода.

На тему: Азаров - про асоціацію і вільну торгівлю з ЄС: У нас немає іншого шляху

Щодо нагадування про звільнення Юлії Тимошенко, як умови для підписання угод зі зближення із ЄС, український прем’єр-міністр заявляє, що Україна проти того, щоб їй диктували її поведінку: «Всі спроби диктувати нам нашу поведінку приречені на провал...», – зауважив Микола Азаров. «Нам дають поради, нас слухають, ми ведемо діалог, але я не буду пов’язувати європейську інтеграцію із долею Юлії Тимошенко. Під час зустрічей із європейськими лідерами ця тема, у кращому випадку, перебуває на останньому місці, і я не хочу витрачати час на відповіді, пов’язані з цією пані», – додав голова українського уряду в інтерв’ю французькій газеті.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає Францію 17-18 червня з робочим візитом.