Азарову не подобається працювати «під диктовку» і слухати про Тимошенко
Прем’єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що угода про асоціацію із ЄС у листопаді буде підписана, насамперед, тому, що вона має комерційний характер.
«Більшість європейських країн розуміють важливість нашого геостратегічного положення. Вони також знають, що наші східні партнери мають альтернативу, пропонуючи нам приєднатися до Митного союзу. У будь-якому випадку ми будемо зміцнювати наші з ними відносини, завдяки яким ми вже здійснюємо 40% нашої торгівлі. Ми ніколи не відмовимося від таких перспектив», – заявив голова українського уряду в інтерв’ю газеті Le Figaro напередодні свого сьогоднішнього візиту до Франції, повідомляє Радіо Свобода.
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Щодо нагадування про звільнення Юлії Тимошенко, як умови для підписання угод зі зближення із ЄС, український прем’єр-міністр заявляє, що Україна проти того, щоб їй диктували її поведінку: «Всі спроби диктувати нам нашу поведінку приречені на провал...», – зауважив Микола Азаров. «Нам дають поради, нас слухають, ми ведемо діалог, але я не буду пов’язувати європейську інтеграцію із долею Юлії Тимошенко. Під час зустрічей із європейськими лідерами ця тема, у кращому випадку, перебуває на останньому місці, і я не хочу витрачати час на відповіді, пов’язані з цією пані», – додав голова українського уряду в інтерв’ю французькій газеті.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає Францію 17-18 червня з робочим візитом.