У ПР не виключають, що Рада збереться на позачергову сесію

Як повідомляє офіційний сайт ПР, про це Олійник сказав сьогодні в кулуарах Верховної Ради.

«Ми не виключаємо ймовірності проведення позачергової сесії або продовження роботи сесії до завершення розгляду всіх питань. Тільки парламент має право приймати закони, а отже депутати не мають права бити байдики, а повинні приймати закони для розвитку держави», – зазначив він.

Також Олійник додав, що парламентарії одержують непогану зарплату, а тому зобов'язані виконувати свої прямі обов'язки.

«На жаль, сьогодні окремі депутати, прийшовши до парламенту з вулиці, абсолютно не усвідомлюють свого завдання в найвищому законодавчому органі країни», – заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, закриття поточної, другої сесії ВР сьомого скликання заплановано 5 липня.