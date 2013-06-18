У ПР не виключають, що Рада збереться на позачергову сесію
Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник вважає, що існує ймовірність скликання позачергової сесії парламенту або продовження роботи сесії до завершення розгляду всіх необхідних питань.
Як повідомляє офіційний сайт ПР, про це Олійник сказав сьогодні в кулуарах Верховної Ради.
«Ми не виключаємо ймовірності проведення позачергової сесії або продовження роботи сесії до завершення розгляду всіх питань. Тільки парламент має право приймати закони, а отже депутати не мають права бити байдики, а повинні приймати закони для розвитку держави», – зазначив він.
Також Олійник додав, що парламентарії одержують непогану зарплату, а тому зобов'язані виконувати свої прямі обов'язки.
«На жаль, сьогодні окремі депутати, прийшовши до парламенту з вулиці, абсолютно не усвідомлюють свого завдання в найвищому законодавчому органі країни», – заявив депутат.
Як повідомляв УНІАН, закриття поточної, другої сесії ВР сьомого скликання заплановано 5 липня.