Зварич самостійно вирішуватиме долю коаліції з Регіонами

Керівник юридичного департаменту “Нашої України”, народний депутат Роман ЗВАРИЧ заявляє, що під час консультацій з Партією регіонів визначатиметься «як можливість, так і доцільність погодження певних політичних позицій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні перед початком консультацій.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що у консультаціях від блоку “Наша Україна” братиме участь лише він. За його словами, «це свідчить про те, що тут немає групи високого рівня».

На запитання, хто від Партії регіонів братиме участь у консультаціях, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Сам не знаю». В той же час до офісу Партії регіонів, де проходитимуть консультації, під’їхав один із лідерів цієї партії Микола АЗАРОВ.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що є певні проблемні питання із Партією регіонів, зокрема, питання про НАТО, про російську мову та питання федералізму. «Це коло питань є для нас принциповим», - зазначив він.

За його словами, на сьогодні під час консультацій між блоком “Наша Україна” та Партією регіонів не йде мова про узгодження розбіжностей, зокрема і в цих питаннях, оскільки, перш за все, необхідно визначити доцільність погодження цих та інших політичних позицій між даними політичними силами.