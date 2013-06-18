Справу Щербаня за законом не можуть передати до суду без допиту Тимошенко - Власенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко сказав журналістам перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

«За законом – ні., а в реальності – так», - сказав С.Власенко. Водночас він нагадав, що 21 травня 2013 року за постановою слідчого слідство у справі Щербаня було призупинено.

«Це було логічно і зрозуміло, якщо вони відправили заяви про міжнародну правову допомогу», - наголосив C.Власенко. При цьому захисник не виключив, що слідство у цій кримінальна справі буде поновлено після надання міжнародної правової допомоги.

«Справа зупинена до настання певної події. Якщо ця подія настане, то, звичайно, що справа може бути поновлена, я цього не виключаю», -. додав захисник екс-прем’єр-міністра.

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Він також підкреслив, що обвинувачення Тимошенко у справі Щербаня, не могло бути пред’явлено, оскільки його не існує взагалі.

«Мене дивує інше: два роки Ренат Кузьмін (заступник Генерального прокурора України – УНІАН) їздив і розповідав, що в нього ще два року тому було все, щоб це слідство завершити», - сказав С.Власенко.

«За законом ця справа не мала б бути порушеною взагалі, обвинувачення не мало б бути пред’явлене, бо його не існує взагалі», - додав захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.