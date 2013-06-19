Чіткий сигнал з Банкової: Янукович говоритиме з опозицією без преси
Про результати зустрічі Президента з головами фракцій ЗМІ поінформує Мірошниченко.
Про результати сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора Януковича з керівництвом парламенту і головами фракцій ЗМІ поінформує Представник Президента у Верховній Раді України Юрій Мірошниченко.
Зокрема, про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті глави держави.
«Після зустрічі Президента з керівництвом парламенту і головами фракцій я особисто проінформую ЗМІ», – зазначив Мірошниченко.
Він нагадав, що на прохання керівництва Верховної Ради і голів парламентських фракцій сьогодні о 14:30 Президент України проведе з ними зустріч.
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«Такі зустрічі Президент проводить постійно, але, на жаль, опозиція їх зазвичай ігнорує», - зазначив Мірошниченко.
За його словами, глава держави зацікавлений в ефективній роботі парламенту для нормалізації життєдіяльності країни та вирішення першочергових проблем, які стоять сьогодні перед українською економікою.
«Сподіваюся, ця зустріч матиме конструктивний характер і призведе до нормалізації роботи Верховної Ради», - підкреслив Представник Президента в парламенті.