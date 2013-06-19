Рибак закрив сьогоднішнє засідання ВР
14:08, 19 червня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Рибак закрив засідання Ради
Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям він також повідомив, що до нього звернувся народний депутат від Партії регіонів Сергій Кальцев із проханням врахувати те, що під час голосування щодо денонсації угоди між Україною та Росією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України він випадково натиснув кнопку “за”.
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